Куадрадо стал шестым южноамериканцем с 400 матчами в топ-5 европейских лиг с 2009-го

Защитник «Аталанты» Хуан Куадрадо провел 400 матчей в топ-5 европейских лиг.

36-летний колумбиец стал шестым южноамериканцем, кто достиг этой отметки с сезона-2009/10 (года его дебюта в Европе). Ранее рубеж в 400 игр в топ-5 европейских лиг преодолели Лионель Месси (Аргентина), Алексис Санчес (Чили), Данте (Бразилия), Тиаго Силва (Бразилия) и Эдинсон Кавани (Уругвай).

Куадрадо в этом сезоне сделал 3 голевых паса в 23 матчах во всех турнирах за «Аталанту».