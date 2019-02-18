"Хотим вернуться к нормальной ситуации". Спаллетти - об Икарди

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти после матча с "Сампдорией" (2:1) в 24-м туре чемпионата Италии прокомментировал ситуацию с нападающим Мауро Икарди.

- Я очень оценил то, что он был на стадионе. Я был бы рад еще больше, если бы он спустился в раздевалку отпраздновать победу с нами, потому что это была очень важная победа. Думаю, он был счастлив, как и мы, - цитирует специалиста Football Italia. - Мы хотим вернуться к нормальной ситуации. Все мы в команде проводим время вместе и обсуждаем это. Мы хотим вместе двигаться в правильном направлении. Нужно сделать определенные шаги к этому, чтобы он смог вернуться в расположение команды и наслаждаться честью носить футболку такого великого клуба, как "Интер".

Мауро Икарди не был в заявке на вчерашний матч. Ранее сообщалось, что игрок лишился капитанской повязки из-за отказа продлить контракт.

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