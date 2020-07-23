Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри объяснил, почему его команда проиграла «Удинезе» (1:2) в 35-м туре чемпионата Италии. В случае победы «Юве» стал бы чемпионом.

«В последнее время это в той или иной мере происходит со всеми, но сегодня мы потеряли организованность, — цитирует специалиста Tuttomercatoweb. — После хорошего первого тайма мы хотели победить любой ценой и играли хаотично, из-за чего развитие событий стало опасным. Мы проиграли на 93-й минуте, потому что хотели победить любой ценой.

Сейчас находить баланс сложно. Все устали, и командам тяжело быть агрессивными. Сейчас организация важнее агрессии. Психологическая усталость еще больше, чем физическая. После того, как счет стал равным, мы неправильно отреагировали. Нам нужно было играть осторожнее".

«Ювентус» лидирует в чемпионате, имея в активе 80 очков. У идущей на втором месте «Аталанты» 74 очка. «Удинезе» с 39 пунктами на 15-й позиции.

В следующем туре «Ювентус» примет «Сампдорию», а «Удинезе» на выезде сыграет с «Кальяри».