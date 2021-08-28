Хоакин Корреа: «Я с детства мечтал выступать за «Интер»

Форвард «Интера» Хоакин Корреа поделился впечатлениями от дебюта за клуб в матче второго тура серии А против «Вероны» (3:1).

«Это был чудесный день! Я мечтал приехать сюда с детства, впервые надел футболку и слава богу, что мы выиграли благодаря моему голу. Я действительно счастлив и хочу поблагодарить своих товарищей по команде, тренера и клуб, которые поверили в меня и заставили меня почувствовать, что я был здесь много лет. Я посвящаю гол своей семье, друзьям и всем тем, кто поддерживал меня в течение последнего месяца», — приводит слова Корреа Sky Sport Italia.

26 августа «Интер» сообщил об аренде Корреа у «Лацио» с опцией обязательного выкупа. В матче с «Вероной» 27-летний аргентинец оформил дубль.