Хоакин Корреа: «Я с детства мечтал выступать за «Интер»
Форвард «Интера» Хоакин Корреа поделился впечатлениями от дебюта за клуб в матче второго тура серии А против «Вероны» (3:1).
«Это был чудесный день! Я мечтал приехать сюда с детства, впервые надел футболку и слава богу, что мы выиграли благодаря моему голу. Я действительно счастлив и хочу поблагодарить своих товарищей по команде, тренера и клуб, которые поверили в меня и заставили меня почувствовать, что я был здесь много лет. Я посвящаю гол своей семье, друзьям и всем тем, кто поддерживал меня в течение последнего месяца», — приводит слова Корреа Sky Sport Italia.
26 августа «Интер» сообщил об аренде Корреа у «Лацио» с опцией обязательного выкупа. В матче с «Вероной» 27-летний аргентинец оформил дубль.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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