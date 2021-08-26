Хоакин Корреа стал игроком «Интера»
15:54
«Интер» на официальном сайте объявил о трансфере полузащитника «Лацио» Хоакина Корреа. Миланский клуб взял игрока в аренду с обязательной опцией выкупа.
По информации итальянских СМИ, общая сумма сделки составит 30 миллионов евро (плюс 1 млн бонусами). Корреа подписал контракт с «Интером» до 2025 года.
27-летний аргентинец в прошлом сезоне сыграл 38 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал шесть результативных передач.
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