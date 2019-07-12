Хедирой интересуется "Фенербахче"

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира может перейти в "Фенербахче", сообщает сalciomercato.com.

32-летний хавбек рассматривает турецкий клуб как возможный вариант продолжения карьеры из-за перехода в "Ювентус" полузащитников Адриена Рабьо и Аарона Рэмси.

В прошлом сезоне Хедира провел в составе "Ювентуса" 17 матчей, в которых забил 2 гола и отдал одну голевую передачу. Его контракт со "Старой синьорой" рассчитан до 30 июня 2021 года. Transfermarkt оценивает стоимость Хедиры в 7 миллионов евро.