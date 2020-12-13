Хедира заявил, что готов покинуть «Ювентус»

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира рассказал, что думает о своем будущем.

26 ноября 2020 года стало известно, что «Эвертон» активно интересуется 33-летним немцем. В переходе игрока лично заинтересован главный тренер Карло Анчелотти.

В этом сезоне футболист ни разу не появлялся на поле в составе туринского клуба. Чаще всего он сидит на скамейке запасных.

— Я открыт для нового вызова. У меня был непростой период, но я хочу снова играть в футбол и бороться за три очка матч за матчем, — цитирует Tuttosport Хедиру.— Я жду этого с нетерпением. На данный момент у меня много сил и энергии, жду с нетерпением декабря и января. Это моя главная цель.

Хедира перешел в «Ювентус» в 2015 году на правах свободного агента. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.