Хедира провел первую полноценную тренировку после операции на сердце

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира, перенесший операцию на сердце и пропустивший 1,5 месяца, провел первую полноценную тренировку.

- Сегодня провел с командой первую полноценную тренировку, - написал Хедира в Твиттере. - Очень рад вернуться и начать подготовку к решающей части сезона.

У 31-летнего немецкого футболиста ранее проявился нерегулярный пульс, что послужило причиной его отстранения от игры. Хедира прошел углубленное медобследование, которое выявило у него аритмию.

В текущем сезоне Хедира провел 15 матчей за "Ювентус" и забил два мяча.