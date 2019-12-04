Хедира пропустит три месяца из-за травмы

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира будет восстанавливаться после травмы около трех месяцев, сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что футболист успешно перенес операцию на колене в Аугсбурге (Германия). Хирургическое вмешательство провел профессор Ульрих Бениш в присутствии клубного врача. Футболисту сделали артроскопию коленного сустава.

В текущем сезоне 32-летний Сами Хедира провел 17 матчей за «Ювентус» и сделал один результативный пас.

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