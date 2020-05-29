Хедира не намерен покидать «Ювентус»

Полузащитник Сами Хедира заявил, что не собирается уходить из «Ювентуса».

— Отлично чувствую себя в Италии и в клубе, — приводит Goal.com слова Хедиры. — Я выступаю за сильную команду и очень голоден до завоевания большого количества титулов. Сейчас я более уверен в своем теле. В данный момент не вижу причин уходить куда-либо, поскольку счастлив в «Ювентусе» и Турине.

В сезоне-2019/20 Хедира провел за «Ювентус» 17 матчей, на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 33-летнего немца в 5,5 миллиона евро. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Ювентус» может продать хавбека.