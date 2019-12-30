Хавьер Дзанетти: «Видаль может поднять «Интер» на высокий уровень»

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти подтвердил интерес к полузащитнику «Барселоны» Артуро Видалю.

— Мы посмотрим, как пойдет трансферное окно, — цитирует Дзанетти ESPN . — У нас есть месяц, чтобы добиться цели.