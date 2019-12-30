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Хавьер Дзанетти: «Видаль может поднять «Интер» на высокий уровень»

18:57
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Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти подтвердил интерес к полузащитнику «Барселоны» Артуро Видалю.

— Мы посмотрим, как пойдет трансферное окно, — цитирует Дзанетти ESPN. — У нас есть месяц, чтобы добиться цели.

Видаль — игрок с отличным характером и опытом, поэтому посмотрим, что получится. Мы говорим об игроке, который, безусловно, может поднять нас на высокий уровень, хотя мы уже на хорошем уровне.

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