Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти прокомментировал информацию о возможном уходе форварда «нерадзурри» Лаутаро Мартинеса в «Барселону».

— Я вижу, что он счастлив в «Интере», — приводит ESPN слова Дзанетти. — Наш клуб поверил в Лаутаро, он себя проявил здесь. Я вижу его будущее в «Интере».

На счету 22-летнего Мартинеса 16 голов и 4 результативных передачи в 31 матче за «Интер» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего аргентинца в 64 миллиона евро.