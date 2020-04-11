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Хавьер Дзанетти — о возможном уходе Лаутаро Мартинеса: «Он счастлив в «Интере»

12:18
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Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти прокомментировал информацию о возможном уходе форварда «нерадзурри» Лаутаро Мартинеса в «Барселону».

— Я вижу, что он счастлив в «Интере», — приводит ESPN слова Дзанетти. — Наш клуб поверил в Лаутаро, он себя проявил здесь. Я вижу его будущее в «Интере».

На счету 22-летнего Мартинеса 16 голов и 4 результативных передачи в 31 матче за «Интер» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего аргентинца в 64 миллиона евро.

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