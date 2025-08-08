Дзанетти: «Я хочу поблагодарить Симоне Индзаги за все, что он сделал»

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти поблагодарил бывшего главного тренера Симоне Индзаги за работу.

«Я хочу поблагодарить Симоне за все, что он сделал», — сказал Дзанетти в эфире шоу Clank!

По словам руководителя итальянского клуба, Индзаги провел выдающуюся работу в «Интере».

Также Дзанетти прокомментировал, были ли в «Интере» отвлечены спекуляциями вокруг Индзаги после поражения от «ПСЖ» (0:5) в финале Лиги чемпионов.

«Мы все были сосредоточены на финале Лиги чемпионов — никто не думал о том, что будет после. Я не знаю, но так все и было, люди говорили об этом, потому что мы проиграли», — сказал вице-президент миланского клуба.

Симоне Индзаги тренировал «Интер» с 2021 по 2025 год. В начале июня он перешел в «Аль-Хиляль».

Вместе с «Интером» Индзаги выиграл серию А в сезоне-2023/24, Кубок Италии — в сезонах-2021/22 и 2022/23 и Суперкубок страны — в 2021, 2022 и 2023 годах.