Дзанетти — о Киву: «Он никогда не будет одинок»

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти выразил поддержку главному тренеру Кристиану Киву.

«Я очень рад, что у него появилась возможность стать главным тренером. Он мне как брат. Вся команда будет поддерживать его. Он никогда не будет одинок. Он знает характер «Интера» и здешнюю обстановку», — цитирует Дзанетти DAZN.

На клубном чемпионате мира «Интер» под руководством Киву занял первое место в группе E, набрав в 3 матчах 7 очков. В 1/8 финала он сыграет с «Флуминенсе».