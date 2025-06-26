Дзанетти — о Киву: «Он никогда не будет одинок»
Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти выразил поддержку главному тренеру Кристиану Киву.
«Я очень рад, что у него появилась возможность стать главным тренером. Он мне как брат. Вся команда будет поддерживать его. Он никогда не будет одинок. Он знает характер «Интера» и здешнюю обстановку», — цитирует Дзанетти DAZN.
На клубном чемпионате мира «Интер» под руководством Киву занял первое место в группе E, набрав в 3 матчах 7 очков. В 1/8 финала он сыграет с «Флуминенсе».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
2
|Рома
|5
|4
|0
|1
|5-1
|12
|
3
|Наполи
|5
|4
|0
|1
|10-5
|12
|
4
|Ювентус
|5
|3
|2
|0
|9-5
|11
|
5
|Интер
|5
|3
|0
|2
|13-7
|9
|
6
|Аталанта
|5
|2
|3
|0
|10-4
|9
|
7
|Кремонезе
|5
|2
|3
|0
|6-4
|9
|
8
|Комо
|5
|2
|2
|1
|6-4
|8
|
9
|Кальяри
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|
10
|Болонья
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|
11
|Удинезе
|5
|2
|1
|2
|5-8
|7
|
12
|Сассуоло
|5
|2
|0
|3
|7-8
|6
|
13
|Лацио
|5
|2
|0
|3
|7-4
|6
|
14
|Парма
|5
|1
|2
|2
|3-6
|5
|
15
|Торино
|5
|1
|1
|3
|2-10
|4
|
16
|Фиорентина
|5
|0
|3
|2
|3-6
|3
|
17
|Верона
|5
|0
|3
|2
|2-8
|3
|
18
|Дженоа
|5
|0
|2
|3
|2-7
|2
|
19
|Лечче
|5
|0
|2
|3
|4-10
|2
|
20
|Пиза
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.10
|21:45
|
Верона – Сассуоло
|- : -
|4.10
|16:00
|
Лацио – Торино
|- : -
|4.10
|16:00
|
Парма – Лечче
|- : -
|4.10
|19:00
|
Интер – Кремонезе
|- : -
|4.10
|21:45
|
Аталанта – Комо
|- : -
|5.10
|13:30
|
Удинезе – Кальяри
|- : -
|5.10
|16:00
|
Болонья – Пиза
|- : -
|5.10
|16:00
|
Фиорентина – Рома
|- : -
|5.10
|19:00
|
Наполи – Дженоа
|- : -
|5.10
|21:45
|
Ювентус – Милан
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|4
|
|
Николас Пас
Комо
|3
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|3
|П
|
|
Валентин Кастельянос
Лацио
|3
|
|
Кенан Йылдыз
Ювентус
|3
|
|
Никола Крстович
Аталанта
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Хакобо Рамон
Комо
|4
|1
|2
|
|
Реда Белаян
Лацио
|3
|1
|1
|
|
Первис Эступиньян
Милан
|5
|1
|1
Новости