Хавьер Дзанетти: "Икарди по-прежнему важен для "Интера", ждем его возвращения"

Директор "Интера" Хавьер Дзанетти прокомментировал ситуацию вокруг контракта аргентинского форварда команды Мауро Икарди.

- Мауро Икарди по-прежнему является важным игроком для "Интера", - приводит слова Дзанетти Sky Sport Italia. - Надеемся, что он вернется в строй как можно раньше, ведь Мауро - важный игрок для команды. Думаю, что, когда в раздевалке происходит конфликт, он должен быть решен внутри нее. Именно так эта команда может стать сильнее. Мне нравится создавать условия, при которых мы можем побеждать.

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