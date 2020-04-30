Полузащитник «Зальцбурга» Доминик Собослои поделился мнением об интересе со стороны «Милана».

Ранее стало известно, что миланцы готовы заплатить за 19-летнего венгра 30 млн евро.

— В данный момент я ничего не могу сказать об интересе «Милана», — приводит слова Собослои DAZN. - Если это должно пройти, значит, это была моя судьба. Однако окончательное решение остается за мной, у меня есть и другие предложения. Я сделаю выбор, который считаю лучшим для меня и моей карьеры.