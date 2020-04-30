Хавбек «Зальцбурга» — об интересе «Милана»: «У меня есть и другие предложения»
16:33
Полузащитник «Зальцбурга» Доминик Собослои поделился мнением об интересе со стороны «Милана».
Ранее стало известно, что миланцы готовы заплатить за 19-летнего венгра 30 млн евро.
— В данный момент я ничего не могу сказать об интересе «Милана», — приводит слова Собослои DAZN. - Если это должно пройти, значит, это была моя судьба. Однако окончательное решение остается за мной, у меня есть и другие предложения. Я сделаю выбор, который считаю лучшим для меня и моей карьеры.
?В текущем сезоне на счету Собослои 29 матчей во всех турнирах, в которых он забил 4 гола и сделал 7 результативных передач.