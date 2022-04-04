Хавбек «Ювентуса» Локателли может пропустить до трех недель из-за травмы

Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли из-за травмы ноги пропустит около трех недель, рассказал главный тренер команды Массимилиано Аллегри.

«Выбыл из игры из-за травмы правой ноги. Пока ничего серьезного, но возможно, это растяжение. Он пропустит около 20 дней», — заявил Аллегри DAZN.

Сам футболист сказал, что не чувствует болей, в скором времени он пройдет несколько тестов, чтобы оценить ситуацию.

Локателли был травмирован в матче против «Интера» из-за неудачного столкновения с Лаутаро Мартинесом.