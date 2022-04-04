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Хавбек «Ювентуса» Локателли может пропустить до трех недель из-за травмы

Игрок «Ювентуса» Локателли из-за травмы может пропустить несколько недель
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли из-за травмы ноги пропустит около трех недель, рассказал главный тренер команды Массимилиано Аллегри.

«Выбыл из игры из-за травмы правой ноги. Пока ничего серьезного, но возможно, это растяжение. Он пропустит около 20 дней», — заявил Аллегри DAZN.

Сам футболист сказал, что не чувствует болей, в скором времени он пройдет несколько тестов, чтобы оценить ситуацию.

Локателли был травмирован в матче против «Интера» из-за неудачного столкновения с Лаутаро Мартинесом.

Футбол
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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 Дженоа 30 2 16 12 23-47 22
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3.04 16:00
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 5 : 1
3.04 19:00
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Интер

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Лацио

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