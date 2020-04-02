Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Хавбек «Вероны» рассказал, как перенес коронавирус

19:24
Маттиа Дзакканьи (в центре). Фото EPA
Маттиа Дзакканьи (в центре). Фото EPA

Полузащитник «Вероны» Маттиа Дзакканьи рассказал, как перенес коронавирусную инфекцию. В Италии наблюдается один из основных очагов заражения и один из самых высоких уровней смертности.

— Сперва я очень испугался, но в какой-то степени ожидал, что тест будет положительным, — цитирует Football Italia Дзакканьи. — У меня были симптомы 2-3 ночи до этого. Небольшая температура, сильная боль в мышцах ног, которая беспокоила даже ночью. Сейчас я в порядке и вернулся к тренировкам.

Я получил много сообщений в соцсетях и благодарю всех, кто мне написал. Я почувствовал связь с веронцами. Сейчас моя жизнь в изоляции довольно монотонная: телевизор, PlayStation и Netflix.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 952 171 человека. Умерших — 48 320, выздоровевших — 202 541. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир