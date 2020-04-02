Хавбек «Вероны» рассказал, как перенес коронавирус

Полузащитник «Вероны» Маттиа Дзакканьи рассказал, как перенес коронавирусную инфекцию. В Италии наблюдается один из основных очагов заражения и один из самых высоких уровней смертности.

— Сперва я очень испугался, но в какой-то степени ожидал, что тест будет положительным, — цитирует Football Italia Дзакканьи. — У меня были симптомы 2-3 ночи до этого. Небольшая температура, сильная боль в мышцах ног, которая беспокоила даже ночью. Сейчас я в порядке и вернулся к тренировкам.

Я получил много сообщений в соцсетях и благодарю всех, кто мне написал. Я почувствовал связь с веронцами. Сейчас моя жизнь в изоляции довольно монотонная: телевизор, PlayStation и Netflix.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 952 171 человека. Умерших — 48 320, выздоровевших — 202 541. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.