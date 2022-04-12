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Хавбек «Наполи» Фабиан Руис может продолжить карьеру в АПЛ

«Эвертон» и «Ньюкасл» интересуются Фабианом Руисом
Виктория Кравченко
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«Эвертон» и «Ньюкасл» проявляют интерес к хавбеку «Наполи» Фабиану Руису, сообщает Gonfialarete.

По данным источника, итальянский клуб в скором времени предложит игроку новый контракт, однако футболист не против рассмотреть предложения английских клубов, которые могут ему предоставить условия лучше, чем в «Наполи». «МЮ» и «Арсенал» также проявляли интерес к хавбеку.

В этом сезоне серии А Руис участвовал в 27 матчах, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. В составе «Наполи» футболист выступает с 2018 года. Контракт специалиста рассчитан 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 55 миллионов евро.

ФК Наполи
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Эвертон
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 Дженоа 32 2 16 14 24-52 22
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