Хавбек де Рон провел 436-й матч за «Аталанту» и установил клубный рекорд

«Аталанта» в домашнем матче обыграла «Верону» (1:0) в 30-м туре чемпионата Италии.

Для хавбека и капитана бергамасков Мартена де Рона игра стала 436-й за команду. Он установил клубный рекорд. 34-летний нидерландец превзошел результат экс-защитника Джанпаоло Беллини (435 матчей).

Де Рон играл за «Аталанту» в сезоне-2015/16 и с 2017 года. На его счету 23 гола и 31 результативная передача в 436 матчах.

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