Хавбек «Марселя» и сборной Аргентины Карбони выбыл из-за разрыва крестообразной связки колена

Полузащитник «Марселя» и сборной Аргентины Валентин Карбони получил серьезную травму.

Как сообщает пресс-служба «провансальцев», 19-летнему хавбеку диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена.

Арендованный у «Интера» Карбони в этом сезоне провел за «Марсель» 4 матча и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.