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Хавбек «Кальяри» Нандес сдал положительный тест на коронавирус

20:31
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Полузащитник «Кальяри» Наитан Нандес сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на официальном сайте клуба.

24-летний уругваец уже изолирован. Ранее коронавирусом заболел защитник команды Диего Годин, который так же, как и Нандес, был в сборной Уругвая.

В текущем сезоне Нандес провел 8 матчей за «Кальяри», в которых забил один гол и заработал желтую карточку.

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