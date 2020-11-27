Хавбек «Кальяри» Нандес сдал положительный тест на коронавирус
Полузащитник «Кальяри» Наитан Нандес сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на официальном сайте клуба.
24-летний уругваец уже изолирован. Ранее коронавирусом заболел защитник команды Диего Годин, который так же, как и Нандес, был в сборной Уругвая.
В текущем сезоне Нандес провел 8 матчей за «Кальяри», в которых забил один гол и заработал желтую карточку.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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