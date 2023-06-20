Хавбек «Интера» Брозович может перейти в «Аль-Наср»

Полузащитник «Интера» Марцело Брозович может продолжить карьеру в «Аль-Насре», сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, саудовский клуб уже предложил итальянцам 15 миллионов евро за хавбека.

30-летний Брозович перешел в «Интер» в январе 2015 года. Контракт хорвата с миланским клубом рассчитан до 2026 года.

В сезоне-2022/23 он провел за итальянский клуб 40 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач.