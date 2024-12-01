Хавбек «Фиорентины» Бове потерял сознание во время матча с «Интером»

Матч «Фиорентина» — «Интер» в 14-м туре чемпионата Италии прерван.

На 17-й минуте хавбек «фиалок» Эдоардо Бове потерял сознание во время игры. Врачи пытались реанимировать игрока на поле, в то время как футболисты обеих команд встали вокруг медицинской бригады. Позже Бове увезли на машине скорой помощи. Многие футболисты не могли сдержать слез.

22-летний Бове арендован у «Ромы». В этом сезоне хавбек провел за «Фиорентину» 14 матчей, забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи.