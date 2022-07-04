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Хавбек Диего Демме может покинуть «Наполи» этим летом

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Наполи» Диего Демме может покинуть клуб этим летом. В игроке заинтересован ряд топ-клубов Европы, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По данным источника, «Рома», «Фиорентина» и «Лидс» запросили у неаполитанцев трансферную стоимость 30-летнего бельгийца.

В минувшем сезоне Демме провел за «Наполи» 25 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Его контракт с клубом истекает летом 2024 года.

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