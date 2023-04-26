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Сегодня, 19:50

Хавбек «Барселоны» Кессье может вернуться в чемпионат Италии этим летом

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«Ювентус» рассматривает возможность приобретения хавбека «Барселоны» Франка Кессье. По сообщению Sport.es, туринцы планируют осуществить переход ивуарийца в ближайшее трансферное окно.

«Ювентус» хочет обновить свою полузащиту и считает, что Кессье будет идеально смотреться в их составе. Они также готовы обменять одного из своих игроков на полузащитника сборной Кот-д'Ивуара.

В текущем сезоне 26-летний Кессье принял участие в 37 играх во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.

Полузащитник присоединился к «Барселоне» летом 2022 года. Его контракт с каталонцами рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 28 миллионов евро.

ФК Барселона
ФК Ювентус
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 Наполи 31 25 3 3 67-21 78
2
 Лацио 31 18 7 6 49-21 61
3
 Ювентус 31 18 5 8 47-26 59
4
 Милан 31 16 8 7 51-37 56
5
 Рома 31 17 5 9 43-29 56
6
 Интер 31 17 3 11 51-34 54
7
 Аталанта 31 15 7 9 51-36 52
8
 Болонья 31 12 8 11 40-39 44
9
 Торино 31 11 9 11 32-36 42
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 Удинезе 31 10 12 9 42-39 42
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 Фиорентина 31 11 9 11 37-36 42
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 Монца 31 11 8 12 38-43 41
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 Сассуоло 31 11 7 13 38-46 40
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 Салернитана 31 7 12 12 37-50 33
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 Лечче 31 6 10 15 26-38 28
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