Хавбек «Аталанты» де Рон может стать игроком «Барселоны» летом

«Барселона» интересуется полузащитником «Аталанты» Мартеном де Роном, сообщает Marca. По данным источника, из-за финансовых проблем руководство каталонского клуба ищет футболистов по более низкой трансферной стоимости для приобретения.

Главный тренер сине-гранатовых Роналд Куман лично заинтересован в 29-летнем полузащитнике, так как работал с ним в сборной Голландии.

Контракт де Рона с «Аталантой» истекает в июне 2021 года, поэтому в «Барселону» в летнее трансферное окно он может перейти на правах свободного агента. В текущем сезоне серии А де Рон провел 7 матчей, забив 1 гол.