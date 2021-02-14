Вратарь «Интера» Самир Ханданович вышел в стартовом составе на матч 22-го тура серии A против «Лацио». Для 36-летнего голкипера эта игра стала 500-й в чемпионате Италии. 182 из них он провел за «Удинезе», 3 — за «Тревизо», 1 — за «Лацио», а в составе «Интера» сегодняшняя встреча стала 314-й.

Ханданович — 15-й футболист, который достиг данной отметки в серии A, и всего второй легионер. Первым стал бывший капитан «Интера» Хавьер Дзанетти, который отыграл в составе «нерадзурри» 615 матчей.

Рекорд по количеству игр в серии A принадлежит нынешнему вратарю «Ювентуса» Джанлуиджи Буффону (653), а рекорд по играм за один клуб — Паоло Мальдини (647 встреч в составе «Милана»).