Ханданович установил рекорд Италии по отраженным пенальти. Но Златан все равно забил

Вратарь «Интера» Самир Ханданович установил рекорд серии A по количеству отраженных пенальти. Словенец достиг отметки в 25 отбитых ударов. Рекордным для него стал пенальти в исполнении Златана Ибрагимовича во вчерашнем дерби против «Милана» (1:2).

Впрочем, после отражения пенальти Ханданович все равно пропустил: швед первым успел на мяч и добил его в сетку. Голкипер играет за «Интер» с 2012 года, ранее в его карьере в серии A были «Удинезе» и «Лацио».

Второе место по отбитым 11-метровым ударам теперь занимает Джанлука Пальюка, завершивший карьеру в 2007 году (24).

В шестерку лидеров также входят вратарь «Сассуоло» Андреа Консильи (19), Лука Маркеджани (17), Джузеппе Моро (16) и голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон (15).