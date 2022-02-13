37-летний Ханданович может продлить контракт с «Интером» по схеме «1+1»

Голкипер «Интера» Самир Ханданович ведет переговоры с клубом о продлении контракта. Стороны почти договорились о продлении соглашения до лета 2023 года, сообщает инсайдер Николо Скира.

Также в договоре может быть прописана опция продления договора еще на сезон. Ради этого 37-летний словенец готов пойти на существенное снижение зарплаты.

Ханданович является капитаном «Интера», за который он выступает с лета 2012 года.

В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 23 матчах итальянской серии А, в которых пропустил 19 голов и 10 раз сыграл «на ноль». Также на счету Хандановича шесть матчей на групповом этапе Лиги чемпионов, пять пропущенных мячей и две игры «на ноль».