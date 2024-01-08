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Халилович считает, что Миранчуку нужно попросить «Аталанту» о трансфере

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-игрок «Сатурна» Денис Халилович заявил, что ситуация Алексея Миранчука в «Аталанте» вызывает много вопросов.

«Проблемы Миранчука в «Аталанте» повторяются из сезона в сезон. Он не играет, ему не дают шанса, но как только приближается трансферное окно, что-то происходит. Алексей вдруг получает возможность проявить себя, Гасперини обещает, что он будет играть, Миранчук показывает отличный футбол и затем по ходу основной части сезона снова садится на лавку. И так из года в год. Нужно понимать, что происходит в голове футболиста, чего он сам хочет. Такая ситуация — абсолютно ненормальна, но он до сих пор в «Аталанте». Я не понимаю, почему Миранчук там остается. Отличный игрок, мог бы играть везде. На его месте я бы ушел из Бергамо, точно попросил бы о трансфере», — приводит слова Халиловича «РБ Спорт».

28-летний россиянин вышел в стартовом составе «Аталанты» на матч 19-го тура серии А против «Ромы» (1:1) и отметился голевой передачей на Тена Копмейнерса в этой игре. Всего в активе Миранчука 2 гола и 4 голевые передачи в 15 матчах за итальянскую команду в текущем сезоне.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-halilovich-na-meste-miranchuka-prosil-by-atalantu-o-transfere/
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
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2
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4
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5
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 Лацио 19 9 3 7 23-20 30
7
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8
 Рома 19 8 5 6 31-21 29
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 Наполи 19 8 4 7 28-24 28
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