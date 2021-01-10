Хакими стал первым защитником «Интера» за 11 лет, кто смог забить 6 мячей в серии А
19:04
Защитник «Интера» Ашраф Хакими в матче 17-го тура серии А против «Ромы» (2:2) забил шестой мяч в нынешнем сезоне.
Как сообщает статистический портал Opta, 22-летний марокканец стал первым защитником команды, кто смог забить шесть мячей за сезон. Ранее такое достижение покорилось Майкону.
На данный момент миланцы занимают второе место в серии А с 37 очками. Ранее клуб вылетел из еврокубков, заняв последнее место в группе Лиги чемпионов с донецким «Шахтером», менхенгладбахской «Боруссией» и «Реалом».
6 — Before Achraf #Hakimi, the last Inter defender able to score 6 goals in a Serie A campaign was Maicon in 2009/10. Trains. #RomaInter pic.twitter.com/vP0sC2f7uG— OptaPaolo (@OptaPaolo) January 10, 2021
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