Хакими стал первым защитником «Интера» за 11 лет, кто смог забить 6 мячей в серии А

Защитник «Интера» Ашраф Хакими в матче 17-го тура серии А против «Ромы» (2:2) забил шестой мяч в нынешнем сезоне.

Как сообщает статистический портал Opta, 22-летний марокканец стал первым защитником команды, кто смог забить шесть мячей за сезон. Ранее такое достижение покорилось Майкону.

На данный момент миланцы занимают второе место в серии А с 37 очками. Ранее клуб вылетел из еврокубков, заняв последнее место в группе Лиги чемпионов с донецким «Шахтером», менхенгладбахской «Боруссией» и «Реалом».

6 — Before Achraf #Hakimi, the last Inter defender able to score 6 goals in a Serie A campaign was Maicon in 2009/10. Trains. #RomaInter pic.twitter.com/vP0sC2f7uG