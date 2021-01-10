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Хакими стал первым защитником «Интера» за 11 лет, кто смог забить 6 мячей в серии А

19:04
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Защитник «Интера» Ашраф Хакими в матче 17-го тура серии А против «Ромы» (2:2) забил шестой мяч в нынешнем сезоне.

Как сообщает статистический портал Opta, 22-летний марокканец стал первым защитником команды, кто смог забить шесть мячей за сезон. Ранее такое достижение покорилось Майкону.

На данный момент миланцы занимают второе место в серии А с 37 очками. Ранее клуб вылетел из еврокубков, заняв последнее место в группе Лиги чемпионов с донецким «Шахтером», менхенгладбахской «Боруссией» и «Реалом».

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