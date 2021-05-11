Хакими поддержал палестинцев после столкновения с полицейскими в Иерусалиме

Полузащитник «Интера» Ашраф Хакими отреагировал на ситуацию в Иерусалиме. Ситуация накалилась из-за угрозы выселения палестинских семей из восточной части города.

22-летний марокканец опубликовал в Twitter два сообщения, требуя свободы Палестины.

Столкновения произошли на Храмовой горе в Иерусалиме в пятницу вечером. Палестинцы попытались забросать полицейских камнями, в ответ те применили резиновые пули и слезоточивый газ. На месте происшествия был развернут полевой госпиталь Красного полумесяца, чтобы оказать первую помощь раненым.