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Хакими поддержал палестинцев после столкновения с полицейскими в Иерусалиме

04:17
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Полузащитник «Интера» Ашраф Хакими отреагировал на ситуацию в Иерусалиме. Ситуация накалилась из-за угрозы выселения палестинских семей из восточной части города.

22-летний марокканец опубликовал в Twitter два сообщения, требуя свободы Палестины.

Столкновения произошли на Храмовой горе в Иерусалиме в пятницу вечером. Палестинцы попытались забросать полицейских камнями, в ответ те применили резиновые пули и слезоточивый газ. На месте происшествия был развернут полевой госпиталь Красного полумесяца, чтобы оказать первую помощь раненым.

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