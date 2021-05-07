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Хакими хотел бы продолжить карьеру в «Баварии»

15:58
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Защитник «Интера» Ашраф Хакими может вернуться в чемпионат Германии, сообщает Sport1.de.

По данным источника, 22-летний игрок хочет продолжить карьеру в «Баварии», которая интересуется им. Однако у мюнхенского клуба могут возникнуть проблемы с реализацией трансфера из-за высокой стоимости футболиста. В прошлом году «Интер» купил Хакими у «Реала» за 45 миллионов евро. В этом году сумма может значительно увеличиться.

В нынешнем сезоне марокканский игрок участвовал в 33 матчах серии А, забив 7 голов и сделав 6 результативных передач. По итогам текущего розыгрыша «Интер» стал чемпионом Италии впервые за 11 лет.

Дополнительная информация:

https://www.sport1.de/

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