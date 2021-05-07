Хакими хотел бы продолжить карьеру в «Баварии»
Защитник «Интера» Ашраф Хакими может вернуться в чемпионат Германии, сообщает Sport1.de.
По данным источника, 22-летний игрок хочет продолжить карьеру в «Баварии», которая интересуется им. Однако у мюнхенского клуба могут возникнуть проблемы с реализацией трансфера из-за высокой стоимости футболиста. В прошлом году «Интер» купил Хакими у «Реала» за 45 миллионов евро. В этом году сумма может значительно увеличиться.
В нынешнем сезоне марокканский игрок участвовал в 33 матчах серии А, забив 7 голов и сделав 6 результативных передач. По итогам текущего розыгрыша «Интер» стал чемпионом Италии впервые за 11 лет.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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