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Хакан Чалханоглу: «Не боялся коронавируса, когда он только появился»

10:34

Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу поделился мнением о пандемии коронавируса.

— Теперь я менее испуган, хотя, я даже не боялся, когда впервые появился коронавирус, — приводит Football Italia слова Чалханоглу. — Надеюсь, что мы скоро сможем вновь играть, потому что футбол — это наша жизнь. Мне не нравятся индивидуальные тренировки, скучаю по занятиям в группе, по друзьям, по команде. Мы следим за новостями, но они меняются каждую неделю, так что все трудно. Мы все еще хотим выиграть Кубок Италии и попасть в Лигу Европы, хотим добиться успехов в этих соревнованиях.

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