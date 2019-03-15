Хакан Чалханоглу: "Мной интересовались несколько команд зимой, но я счастлив в "Милане"

Полузащитник "Милана" Хакан Чалханоглу счастлив столичной команде и не планирует переходить в другой клуб, сообщает Football Italia.

– Сейчас "Милан" пребывает в нетерпении, все игроки ждут дерби. Мы сильны, находимся в отличной форме, но в то же время очень уважаем "Интер". Матч против них обязательно выйдет сложным, и нам надо будет выложиться на 150 процентов.

Из игроков "Интера" я бы выделил Политано, еще очень внушительно выступает Брозович. Икарди? Он очень важен для своей команды, но ситуация вокруг него никак нас не беспокоит. Поставил бы на то, что победный мяч забьет Пионтек. Они с Пакета быстро вписались в команду.

У меня были хорошие уважительные отношения со всеми тренерами в карьере. Гаттузо обращается с каждым из нас как с равными. Он и сам был футболистом и прекрасно понимает, что нам нужно. Он передает много позитивной энергии и позволяет нам выступать на высоком уровне. Кроме того, он помог мне в личной жизни, когда я стал отцом.

Знаю, что некоторые клубы были заинтересованы в моей кандидатуре в январе, но я счастлив в "Милане". Надеюсь остаться в команде надолго, но это зависит в том числе и от клуба, – цитирует Чалханоглу Football Italia.

"Милан" занимает третье место с 51 очками в турнирной таблице серии А.

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