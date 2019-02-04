Хакан Чалханоглу: "Грустно, что Игуаин покинул "Милан"

Нападающий "Милана" Хакан Чалханоглу признался, что испытывает грусть от того, что Гонсало Игуаин покинул клуб. 31-летний аргентинец перешел в "Челси" в январское трансферное окно.

- Я находился в хороших отношениях с Игуаином, мне грустно от того, что он ушел, - приводит слова Чалханоглу DHA. - Но я желаю ему всего хорошего. Теперь к нам присоединился Пентек - я сразу подружился с ним.

"Милан" находится в зоне Лиги чемпионов. Мы должны продолжать в том же духе, потому что другие команды находятся рядом с нами. Наша основная цель - Лига чемпионов, ведь "Милан" не участвовал в этом турнире уже несколько лет.

"Милан" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков после 22 туров.

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