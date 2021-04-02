Хабиб назвал Криштиану Роналду лучшим футболистом в истории
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о том, кого считает лучшим футболистом в истории.
«Криштиану Роналду – для меня он лучший за всю историю футбола. Этот человек еще в 2004 году был в финале, когда португальцы проиграли грекам на чемпионате Европы.
В этом году он занимает лидирующие позиции в бомбардирской гонке в Серии А. Он 16 лет на вершине и играет на таком уровне», – сказал Хабиб в интервью для YouTube-канала UFC Russia.
В текущем сезоне Роналду провел 34 матча за «Ювентус» во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 5 результативных передач
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/watch?v=aiPAFA4KiYw&feature=emb_logo
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