Хабиб назвал Криштиану Роналду лучшим футболистом в истории

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о том, кого считает лучшим футболистом в истории.

«Криштиану Роналду – для меня он лучший за всю историю футбола. Этот человек еще в 2004 году был в финале, когда португальцы проиграли грекам на чемпионате Европы.

В этом году он занимает лидирующие позиции в бомбардирской гонке в Серии А. Он 16 лет на вершине и играет на таком уровне», – сказал Хабиб в интервью для YouTube-канала UFC Russia.

В текущем сезоне Роналду провел 34 матча за «Ювентус» во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 5 результативных передач