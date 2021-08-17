Гюндоган пропусти матч с «Норвичем» из-за травмы

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган получил травму плеча в матче 1-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (0:1).

Немец был отправлен на обследование, по итогам которого стало известно, что футболист пропустит как минимум ближайший поединок с «Норвичем», сообщает BBC.

Гюндоган повредил плечо, но сама травма, не является столь серьезной. Впрочем, доктора решили поберечь игрока.