Гюндоган пропусти матч с «Норвичем» из-за травмы
16:58
Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган получил травму плеча в матче 1-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (0:1).
Немец был отправлен на обследование, по итогам которого стало известно, что футболист пропустит как минимум ближайший поединок с «Норвичем», сообщает BBC.
Гюндоган повредил плечо, но сама травма, не является столь серьезной. Впрочем, доктора решили поберечь игрока.
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