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Гюндоган пропусти матч с «Норвичем» из-за травмы

16:58
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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган получил травму плеча в матче 1-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (0:1).

Немец был отправлен на обследование, по итогам которого стало известно, что футболист пропустит как минимум ближайший поединок с «Норвичем», сообщает BBC.

Гюндоган повредил плечо, но сама травма, не является столь серьезной. Впрочем, доктора решили поберечь игрока.

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Иван Шитик все материалы автора

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