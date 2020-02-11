Гвардьола может сменить Сарри в «Ювентусе»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола может покинуть «горожан» в следующем сезоне и возглавить «Ювентус», утверждает The Sun. По информации СМИ, президент туринского клуба Андреа Аньелии считает, что 49-летний испанец способен вывести «Ювентус» на новый уровень.

Из плюсов в назначении Гвардьолы на пост главного тренера «бьянконери»: Хосеп владеет итальянским языком, так как ранее выступал в серии А.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» предлагал контракт Гвардьоле летом 2019-го, но испанец отклонил предложение и клуб возглавил Маурицио Сарри.

«Ювентус» в последнем матче уступил «Вероне» (1:2) в чемпионате Италии и позволил «Интеру» догнать себя. Команды делят первое место, имея в активе 54 очка. У идущего третьим «Лацио» — 53 очка.

Гвардьола возглавляет «горожан» с 2016 года. Под его руководством «Ман Сити» дважды становился чемпионом Англии (2017/18, 2018/19), дважды — обладателем Кубка Футбольной лиги (2018, 2019), Суперкубка страны (2018, 2019) и один раз завоевал с командой Кубок Англии (2018/19).