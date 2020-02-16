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Гулям мог покинуть «Лацио», но решил остаться в итальянском клубе

16:34
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Защитник «Наполи» Фаузи Гулям мог сменить клубную прописку в минувшее трансферное окно, однако решил остаться в стане неаполитанцев. 29-летний алжирец имел предложения от «Марселя», «Лилля» и «Ньюкасла», но в конечном итоге на каждое из них он ответил отказом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Гулям не появлялся на поле с октября 2019 года из-за травмы. В нынешнем сезоне он успел провести 5 матчей в серии А.

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