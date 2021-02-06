Губерниев прокомментировал дебют Кокорина в серии А: «Не пришел полировать лавку»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с «СЭ» отреагировал на дебют форварда Александра Кокорина за «Фиорентину» в матче 21-го тура чемпионата Италии против «Интера» (0:2). Встреча прошла 5 февраля.

«Молодец, что вчера вышел на поле. Не пришел полировать лавку, как многие думали. Поторопился ли он с переходом? Так может рассуждать только идиот. Любому нормальному футболисту хочется поиграть в топовых чемпионатах, в которых когда-то выступали легендарные футболисты. Для этого люди и занимаются спортом. В этом плане Кокорин молодец. Остается только пожелать ему удачи».

Также Губерниев заявил, что Кокорин заслуживает уважение за свое стремление играть в футбол

«Я не знаю, получится у него в «Фиорентине» или нет. За свое стремление он уже заслуживает уважения. Надо было уехать еще раньше. У нас огромное количество футболистов сидит в России просто так и получает за это огромные деньги. С моей точки зрения, такое отношение — это уже не спорт», — добавил Губерниев.

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(Владимир Пушкарев)