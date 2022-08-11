Губерниев — о переходе Миранчука в «Торино»: «Здесь не до жиру, быть бы живу»
Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход Алексея Миранчука в «Торино» из «Аталанты».
«Я вижу Миранчука в европейском чемпионате. Пусть он пытается. Можно сказать, что Миранчук — один из последних из могикан у нас. Он выходит по-прежнему из зоны комфорта и пытается заиграть в одном из лучших европейских чемпионатов. Подходящий ли клуб «Торино»? Здесь не до жиру, быть бы живу. В любом случае, Миранчук достоин всяческого уважения, потому что он пытается удержаться одной из сильнейших лиг мира. За это ему честь и хвала. Он этим доказывает, что он — настоящий спортсмен», — сказал Губерниев «СЭ».
11 августа «Торино» арендовал с правом выкупа россиянина у «Аталанты» до конца сезона-2022/23. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 10 миллионов евро.
26-летний Миранчук выступал за «Аталанту» с сентября 2020 года, на его счету 9 голов и 7 результативных передач в 56 матчах за бергамасков.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
|
Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -