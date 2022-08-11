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Губерниев — о переходе Миранчука в «Торино»: «Здесь не до жиру, быть бы живу»

Губерниев иронично отреагировал на переход Миранчука в «Торино»
Дмитрий Барулев
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Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход Алексея Миранчука в «Торино» из «Аталанты».

«Я вижу Миранчука в европейском чемпионате. Пусть он пытается. Можно сказать, что Миранчук — один из последних из могикан у нас. Он выходит по-прежнему из зоны комфорта и пытается заиграть в одном из лучших европейских чемпионатов. Подходящий ли клуб «Торино»? Здесь не до жиру, быть бы живу. В любом случае, Миранчук достоин всяческого уважения, потому что он пытается удержаться одной из сильнейших лиг мира. За это ему честь и хвала. Он этим доказывает, что он — настоящий спортсмен», — сказал Губерниев «СЭ».

11 августа «Торино» арендовал с правом выкупа россиянина у «Аталанты» до конца сезона-2022/23. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 10 миллионов евро.

26-летний Миранчук выступал за «Аталанту» с сентября 2020 года, на его счету 9 голов и 7 результативных передач в 56 матчах за бергамасков.

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Торино
Дмитрий Губерниев
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