Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход Алексея Миранчука в «Торино» из «Аталанты».

«Я вижу Миранчука в европейском чемпионате. Пусть он пытается. Можно сказать, что Миранчук — один из последних из могикан у нас. Он выходит по-прежнему из зоны комфорта и пытается заиграть в одном из лучших европейских чемпионатов. Подходящий ли клуб «Торино»? Здесь не до жиру, быть бы живу. В любом случае, Миранчук достоин всяческого уважения, потому что он пытается удержаться одной из сильнейших лиг мира. За это ему честь и хвала. Он этим доказывает, что он — настоящий спортсмен», — сказал Губерниев «СЭ».

11 августа «Торино» арендовал с правом выкупа россиянина у «Аталанты» до конца сезона-2022/23. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 10 миллионов евро.

26-летний Миранчук выступал за «Аталанту» с сентября 2020 года, на его счету 9 голов и 7 результативных передач в 56 матчах за бергамасков.