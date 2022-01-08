Губерниев назвал Кокорина легендой «Фиорентины»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поздравил форварда «Фиорентины» Александра Кокорина с победой в номинации «посмешище года» премии «Золотая урна»-2021.

«Это как «Золотая малина» в кино. Мы можем поздравить с этим достижением Александра Кокорина. Хорошо, что он выиграл золотой унитаз, потому что он мог выиграть золотое биде. Это тоже победа! Он легенда «Фиорентины» и человек, который выиграл еще один приз», – сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Комментатор также оценил значимость этого трофея для коллекции Кокорина.

«Я думаю, что этот унитаз займет место среди других замечательных трофеев Александра. Он будет проходить мимо и вспоминать, какие хорошие дни у него были в «Фиорентине», а также проверять в интернет-банке свой крупный счет. Кокорин – молодец! Выигрывает там, где может», – добавил Губерниев.

30-летний Кокорин в текущем сезоне провел пять матчей за «Фиорентину» и не отметился результативными действиями. В недавнем двустороннем матче он сделал дубль и отдал голевой пас.