Группа священников выступила против переименования стадиона «Наполи» в честь Марадоны

Группа священников выступила против переименования стадиона «Наполи» в честь Диего Марадоны, сообщает Il Mattino.

По сведениям источника, священники написали письмо архиепископу Неаполя с просьбой выступить против решения переименовать стадион «Сан-Паоло». Они выступают за то, что стадион должен быть назван в честь святого, который принес Иисуса. При этом священнослужители готовы пойти на копромисс и согласны на название «Сан-Паоло-Марадона».

Легенда «Наполи» Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет.