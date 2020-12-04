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Группа священников выступила против переименования стадиона «Наполи» в честь Марадоны

13:34

Группа священников выступила против переименования стадиона «Наполи» в честь Диего Марадоны, сообщает Il Mattino.

По сведениям источника, священники написали письмо архиепископу Неаполя с просьбой выступить против решения переименовать стадион «Сан-Паоло». Они выступают за то, что стадион должен быть назван в честь святого, который принес Иисуса. При этом священнослужители готовы пойти на копромисс и согласны на название «Сан-Паоло-Марадона».

Легенда «Наполи» Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет.

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