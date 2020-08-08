Гроссо или Барцальи могут возглавить молодежную команду «Ювентуса»

«Ювентус» ищет главного тренера для молодежной команды. Ранее туринский клуб назначил Андреа Пирло, который до этого работал с молодежной командой «Юве», на пост главного тренера основной команды.

По информации Sky Sport Italia, молодежку может возглавить Фабио Гроссо, который выступал за туринцев с 2009 по 2012 год, а потом работал с молодежной командой с 2014-го по 2017-й.

Еще один кандидат — Андреа Барцальи. Он был одним из ассистентов Маурицио Сарри, а до этого несколько лет провел в «Ювентусе» в качестве игрока.