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Гравина переизбран президентом Федерации футбола Италии

19:24

Габриэле Гравина сохранил свой пост президента Федерации футбола Италии, сообщает Football Italia. В первом туре он получил 73,45 процента голосов, его оппонент Косимо Сибилиа — 26,25 процента. Таким образом, он будет занимать должность на ближайшие четыре года.

Гравина возглавил федерацию 16 октября 2018 года, набрав 97,2 процента голосов, сменив ушедшего в отставку Карло Тавеккьо. До этого он три года возглавлял Итальянскую профессиональную футбольную лигу.

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