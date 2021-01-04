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Грациано Пелле получил предложения от «Ювентуса» и «Интера»

19:14
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Нападающий Грациано Пелле может вернуться в Италтю. Футболист получил предложения от «Ювентуса» и «Интера». Также на 35-летненго форварда претендуют клубы из Англии и ОАЭ, сообщает Football Italia.

Нападающий находится в статусе свободного агента. У него закончился контракт с китайским клубом «Шаньдунь Лунэн».

В нынешнем сезоне чемпионата Китая Пелле провел 18 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 3 голевые передачи.

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