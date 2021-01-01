Гозенс хотел бы перейти в топ-клуб Германии
11:51
Защитник «Аталанты» Робин Гозенс рассказал, что хотел бы играть за топ-клуб бундеслиги.
«Я всегда говорил, что хочу перейти в один из лучших клубов Германии. Это не означает, что я нахожусь в «Алатанте» против своей воли, или что мой уход неизбежен. Но если эта дверь откроется, я бы попытался воспользоваться этой возможностью», — приводит слова Гозенса Rheinische Post.
В текущем сезоне 26-летний немец провел 15 матчей за «Аталанту», в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.
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