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Гозенс хотел бы перейти в топ-клуб Германии

11:51
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Защитник «Аталанты» Робин Гозенс рассказал, что хотел бы играть за топ-клуб бундеслиги.

«Я всегда говорил, что хочу перейти в один из лучших клубов Германии. Это не означает, что я нахожусь в «Алатанте» против своей воли, или что мой уход неизбежен. Но если эта дверь откроется, я бы попытался воспользоваться этой возможностью», — приводит слова Гозенса Rheinische Post.

В текущем сезоне 26-летний немец провел 15 матчей за «Аталанту», в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

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