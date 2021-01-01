Гозенс хотел бы перейти в топ-клуб Германии

Защитник «Аталанты» Робин Гозенс рассказал, что хотел бы играть за топ-клуб бундеслиги.

«Я всегда говорил, что хочу перейти в один из лучших клубов Германии. Это не означает, что я нахожусь в «Алатанте» против своей воли, или что мой уход неизбежен. Но если эта дверь откроется, я бы попытался воспользоваться этой возможностью», — приводит слова Гозенса Rheinische Post.

В текущем сезоне 26-летний немец провел 15 матчей за «Аталанту», в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.