30 сентября, 06:22

Городской совет Милана одобрил продажу «Сан-Сиро» клубам «Милан» и «Интер»

Евгений Козинов
Корреспондент

В среду, 30 сентября, в 3:46 по местному времени городской совет одобрил резолюцию по продаже стадиона «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») «Милану» и «Интеру», сообщает Calcio e Finanza.

Заседание началось в понедельник вечером и продлилось до глубокой ночи. Обсуждения длились около 12 часов. В итоге 24 голоса было «За» и 20 — «Против».

Теперь клубы имеют право снести «Сан-Сиро» и построить новый стадион в ближайшем будущем.

Стадион &laquo;Сан-Сиро&raquo;.В Италии снесут легендарный «Сан-Сиро». Вместо него «Милан» и «Интер» построят новую арену

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
