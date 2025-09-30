Городской совет Милана одобрил продажу «Сан-Сиро» клубам «Милан» и «Интер»

В среду, 30 сентября, в 3:46 по местному времени городской совет одобрил резолюцию по продаже стадиона «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») «Милану» и «Интеру», сообщает Calcio e Finanza.

Заседание началось в понедельник вечером и продлилось до глубокой ночи. Обсуждения длились около 12 часов. В итоге 24 голоса было «За» и 20 — «Против».

Теперь клубы имеют право снести «Сан-Сиро» и построить новый стадион в ближайшем будущем.